Genova. È andata in archivio nel weekend appena trascorso, da venerdì 29 a domenica 31 gennaio, alla Sciorba di Genova, la seconda prova di qualificazione per il campionato italiano giovanile ed assoluto.

Il recente annullamento da parte della Fin dei Criteria ha portato anche il Comitato regionale ligure a modificare il proprio calendario cercando di offrire agli atleti un percorso agonistico il più appetibile possibile per consolidare e/o migliorare i propri primati personali in ottica graduatorie nazionali.

A tal fine è stata confermata una terza prova di qualificazione nell’ultimo weekend di febbraio alla quale seguiranno dopo due settimane le finali regionali assolute che varranno come ultima spiaggia per qualificarsi al campionato italiano assoluto di Riccione, sfruttando anche l’apposita tabella “giovani” per motivare questi ultimi ad affacciarsi al top del nuoto italiano.

In casa Genova Nuoto-MySport il risultato che più gratificante è stato il conseguimento del tempo limite per gli Assoluti di Filippo Rinaldi (classe 2003) nei 200 delfino che lo consegue per la prima volta in carriera e si toglie anche lo “sfizio” di rompere il muro nei 2’00” nella distanza (1’59”94). A memoria, solo cinque atleti liguri prima di lui ci erano riusciti.

Claudia Tarzia si cimenta in un inedito 200 dorso dopo gli ottimi progressi stagionali nei 50 e nei 100 e non sfigura fermando il crono a 2’11”0 (sesta prestazione stagionale assoluta).

In ambito progressi per la lotta per i primi posti nelle classifiche nazionali giovanili (che si chiuderanno il 25 aprile) hanno fatto un bel salto in avanti Andja Myrtaj nei 200 delfino e nei 400 misti, Sofia Santandrea nella rana, Emanuele Giuffrida e Lisa Suriano nei 200 farfalla, Cecilia Ghigliotti nei 200 dorso e 400 misti, Ludovica Terlizzi nei 400 ed 800 stile libero, Chiara Consigliere nei 200 delfino, Edoardo Mantovani nei 100 rana.

Camilla Simicich, in ripresa, nuota il 100 dorso sotto 1’02” e si porta a pochi decimi dal pass per gli Assoluti Riccione. Molto buoni anche i miglioramenti per Ester Fontana e Filippo Carozzo (classe 2006 di Monastero Bormida) nello stile libero. Progressi importanti nel dorso per Tamas Sabatini e Paolo Alessandro.

La ciliegina sulla torta l’ha regalata Alberto Razzetti, mistista di razza che nel 200 rana scende a 2’08”94 (sesta prestazione stagionale assoluta). L’atleta azzurro, allenato dal tecnico federale Franceschi sarà impegnato in settimana in un mini-collegiale di controllo al Centro federale di Ostia.