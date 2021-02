Genoa, Ballardini: “Pensiamo partita dopo partita, tentando sempre di tener fede al nostro credo”

Torino. Allo stadio Olimpico Grande Torino è da poco terminato l’atteso match che metteva di fronte proprio i granata allenati dall’ex Davide Nicola e lo spumeggiante Genoa di Davide Ballardini. Una partita che si preannunciava combattuta proprio come si è verificato, anche se le reti bianche hanno sicuramente influito sulla spettacolarità della gara. Alla fine forse l’unico a poter recriminare sembra essere il Grifone: con più cinismo infatti i rossoblù avrebbero potuto capitalizzare maggiormente le numerose occasioni create.

Dopo un’attenta riflessione sul match, il tecnico Ballardini si è concesso ai microfoni dei giornalisti, esordendo in questo modo: “Il Genoa prova sempre a fare la partita, questo tentando di giocare creando occasioni”. Poi ha aggiunto: “In certe situazioni siamo stati davvero bravi, in altre abbiamo saputo soffrire e alla fine l’equilibro è prevalso”.

Incalzato poi sull’ottima posizione di classifica occupata al momento dalla sua compagine, l‘allenatore rossoblù ha dichiarato che lui ed i suoi giocatori pensano sempre partita dopo partita, nella speranza di dare sempre il meglio vincendo e convincendo. Infine Ballardini ha speso parole al miele nei confronti dell’astro nascente Nicolò Rovella, descritto come un giocatore non solo di grande tecnica, ma anche molto disciplinato e con tantissima voglia di imparare.

Grinta, determinazione e solidità difensiva, prestazioni convincenti e nessuna voglia di fermarsi: questi i tratti caratterizzanti del Genoa dall’arrivo del nuovo tecnico, riuscito nell’impresa di risvegliare un ambiente depresso grazie alle ottime prestazioni offerte dalla sua squadra.

L’appetito comunque vien mangiando e proprio per questo l’impressione è che il Grifone sia solo all’inizio della sua cavalcata. Nel frattempo i rossoblù si godono una media da Champions ed un’imbattibilità che ormai dura da ben cinque partite. Chissà che il girone di ritorno non possa regalare la parte sinistra della classifica al Genoa con quello contro il Verona di domenica prossima che, in quel caso, diventerebbe un vero e proprio scontro diretto.