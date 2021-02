Festa con 15 persone nel negozio di ortofrutta in centro storico: identificati e multati

Genova. Ha organizzato una festa nel suo negozio di ortofrutta in via Canneto il lungo, in centro storico ieri pomeriggio. La serranda era parzialmente abbassata, ma i poliziotti del commissariato centro nell’ambito di un controllo del territorio, hanno sentito un vociare di persone festanti proveniente dall’interno.

All’interno hanno trovato 15 persone, tutte del Bangladesh, quasi tutti i presenti, di età compresa tra 21 e 45 anni, erano senza mascherina.

Sono stati tutti multati. Il titolare del negozio, oltre alla sanzione, dovrà tenere chiuso il locale per 5 giorni.