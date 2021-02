Ecco il trailer ufficiale di Luca, il nuovo film Disney-Pixar ambientato in Liguria

Genova. Borghi di case color pastello, anziani che giocano a carte, panni stesi al sole, creuse, pasta al pesto, focaccia, spiagge di ciottoli, paesaggi mozzafiato.

Finalmente è uscito online il primo trailer di Luca, il film d’animazione della Disney-Pixar ambientato in quello che ha tutta l’aria di essere un paese delle Cinque Terre (in un frame del video compare una targa con la scritta “via Revello”) opera dello sceneggiatore e regista Enrico Casarosa, genovese classe 1970.

Il film, che uscirà nelle sale a giugno 2021, racconta l’esperienza indimenticabile di un ragazzino e del suo nuovo amico durante le sue vacanze in un paese sul mare. Amico che, come si intuisce da alcune brevi scene nel trailer, è in realtà un mostro marino. Un’esperienza simile (mostri marini a parte) a quella vissuta tante volte dallo stesso Casarosa. Sua la firma su molti dei corti che precedono i film d’animazione più celebri, tra cui il pluripremiato La Luna.

“Il film racconterà una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è una celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare ed sono proprio quei legami al centro della nostra storia – aveva scritto Casarosa in un tweet– quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.