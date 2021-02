E’ morto a 84 anni il professor Gianni Marongiu

Genova. Si è spento a 84 anni Gianni Marongiu, celebre tributarista genovese, sottosegretario alla Finanze durante il governo Prodi e grande storico del Risorgimento italiano.

Marongiu, nato a Torino ma trasferito con la famiglia a Genova quando aveva appena un anno, ha fatto tutto il percorso di studi tra il liceo D’oria e la facoltà di Giurisprudenza, allievo dello storico Antonio Uckmar. Ha insegnato, prima da assistente, poi da ordinario, Diritto Tributario fino al 2011, hanno della pensione.

E’ stato sottosegretario del ministro delle Finanze Vincenzo Visco dal 1996 al 1998. Proprio in quella legislatura era stato anche parlamentare, eletto alla Camera nelle liste di Rinnovamento Italiano.

Marongiu è ricordato in queste ore da molti politici, giuristi ed ex allievi. Anche Ape Confedilizia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianni Marongiu, che era membro del direttivo della associazione.