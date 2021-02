Droga, 700 chili di hashish scoperti in un tir diretto a Genova: sequestro da 3 milioni di euro

Genova. Un carico di 688 chilogrammi di hashish, per un valore commerciale al dettaglio di circa 3 milioni di euro, è stato sequestrato ieri dalla polizia stradale su un tir che trasportava pannelli di legno, fermato nell’area di servizio di Conioli dell’A10 e probabilmente diretto a Genova. La polizia ha arrestato un cittadino bosniaco di 67 anni, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

Lo stupefacente è stato scoperto durante un servizio di controllo sul rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di mezzi pesanti. All’atto dell’identificazione, il conducente ha detto di avere smarrito i documenti e ha esibito una denuncia effettuata in Spagna.

Visto che dalla banca dati non sono risultati riscontri sulle sue generalità, è stato portato in caserma e, al termine di alcuni accertamenti, sono emersi alcuni precedenti di polizia. La perquisizione del mezzo, in collaborazione col personale della polizia giudiziaria di Imperia e di Genova ha portato a scoprire nel vano di carico del semirimorchio tre casse di legno nelle quali si trovava l’hashish.