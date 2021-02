Dopo gli esposti dei residenti maxi controlli della polizia in centro storico

Genova. Centoquarantadue persone identificate, dieci esercizi commerciali controllati, un arresto e una denuncia per spaccio, più di 100 grammi di sostanza stupefacente sequestrata, 3 provvedimenti di espulsione notificati.

E’ il bilancio della maxi operazione di controllo del centro storico che la polizia ha organizzato nella giornata di ieri, subito dopo gli arresti della gang di senegalesi dedita alla produzione e spaccio di crack

Tra le varie aree monitorate, un’attenzione particolare è stata dedicata a quella compresa tra via Prè, piazzetta Fregoso, piazza San Marcellino, Vico Untoria, vico della Croce Bianca e a quella compresa tra piazza Banchi, vico Mele, vico S. Sepolcro, via Turati e Sottoripa, in risposta ai numerosi esposti presentati dai comitati ed associazioni di residenti.

Nel maxi pattugliamento sono scesi in campo i poliziotti dei commissariati Centro e Prè, insieme a equipaggi del VI Reparto Mobile, del reparto prevenzione crimine Liguria, della sezione cinofili, dell’ufficio immigrazione e della Polfer. Ad implementare le attività di monitoraggio anche un elicottero del II Reparto Volo di Milano-Malpensa, dotato di sistema per la ripresa delle immagini in volo.