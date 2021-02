Da lunedì nuovi cantieri Aspi sul nodo genovese, la polizia locale rafforza il servizio viabilità

Genova. In previsione dei lavori che Autostrade per l’Italia realizzerà da lunedì 15 febbraio sulla A7 e in prossimità dell’allacciamento con la A10 la polizia locale di Genova ha predisposto un piano di intervento per mitigare l’impatto dei cantieri sulla viabilità cittadina. Lo annuncia il Comune di Genova.

È previsto un potenziamento – dalle 7 alle 20 – della presenza di agenti con 36 pattuglie aggiuntive. Alle 12 pattuglie per ogni turno (24 nell’arco della giornata) si affiancheranno in supporto ulteriori sei pattuglie per ogni turno (12 in totale).

Il presidio stradale delle pattuglie aggiuntive sarà assicurato in prossimità di: Ponte elicoidale, Varco Etiopia, Via Milano/via Pietro Chiesa, Cantore/Novotel, Rotatoria San Giovanni d’Acri, Rotatoria Tenco, Tea Benedetti/Ponte Romero, Rotatoria Trenta Giugno/via Ferri/via San Donà di Piave, Via N. S. della Guardia/Ponte Divisione Alpina Cuneense, Rotatoria Casello Genova Bolzaneto.

Le principali modifiche. Per chi entra alla barriera di Genova Ovest per raggiungere Milano, l’itinerario consigliato è percorrere la A10 e poi la A26. In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere il casello di Genova Bolzaneto.

Gli automobilisti in transito sulla A7 in direzione sud A12 per Livorno dovranno uscire e rientrare a Genova Ovest per poi riprendere la A7 direzione nord e collegarsi con la A12.

La situazione verrà attentamente monitorata dal comando della polizia locale e qualora dovessero verificarsi criticità i distretti e i reparti sono pronti a intervenire.