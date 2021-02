Savona. Un incidente si è verificato questa mattina all’interno di un cantiere edile per il recupero di un immobile situato in via Vassallo a Tovo San Giacomo, a pochi passi dalla chiesa e dal municipio cittadino.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, una delle ruspe che si stava occupando di effettuare lo scavo per il rafforzamento della fondamenta è stata travolta da materiale distaccatosi dallo stabile adiacente.

Stando al racconto di un operaio, mentre l’intervento era in corso sulla parete dell’edificio si sarebbe aperta una profonda crepa, alla quale sarebbe poi seguito il crollo.

Ad ora le informazioni sono molto frammentarie, ma pare che al momento dell’incidente una persona si trovasse all’interno dell’area e sia rimasta dunque sotto le macerie.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, un’ambulanza di Pietra Soccorso ed una della croce bianca di Borgio Verezzi, i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Pietra Ligure e alla polizia locale di Tovo. Sul posto anche il sindaco della cittadina, Alessandro Oddo: “E’ una vera tragedia”.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Albenga e gli ispettori dell’ufficio per la prevenzione e la sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asl2 savonese.