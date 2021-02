Crisi di governo, Toti scommette sul “Conte ter” e Genova resta fuori dal toto-ministri

Genova. “Se dovessi scommettere, scommetterei sul Conte ter“. In verità lo dice da qualche settimana Giovanni Toti, spettatore non troppo silenzioso di questa crisi, rimasto in ballo per qualche settimana finché non è passata in cavalleria l’ipotesi del governo di unità nazionale che aveva caldeggiato dai primi giorni.

Del resto l’entrata in scena dei parlamentari di Cambiamo! – e magari chissà, dello stesso governatore – sarebbe stato l’unico modo di condire in salsa ligure le vicende politiche di queste ore. Sullo scacchiere dei partiti della vecchia maggioranza, quella da cui Mattarella ha indicato di ripartire e che il presidente della Camera Roberto Fico ha il compito di ricomporre, Genova resta relegata a una posizione marginale, posizione che manterrà anche nei prossimi mesi, salvo sorprese al momento non contemplate.

Ieri Pd, M5s, Leu e Italia Viva si sono seduti intorno al tavolo sul programma, ma la quadratura del cerchio sembra ancora molto lontana. Reddito di cittadinanza e Mes sono da rivedere, rilancia Italia Viva aprendo lo scontro con i 5S, che vogliono ampliare il primo e non vogliono sentire parlare del secondo. Il partito guidato da Matteo Renzi apre poi a un dialogo con le opposizioni: su riforme e Recovery la proposta è quella di dare vita a delle bicamerali (queste sì, proposte anche da Toti), con tanto di presidenza alle minoranze. Ancora ventiquattro ore e l’esploratore Fico dovrà salire al Colle per riferire al Capo dello Stato l’esito del lavoro di questi giorni ma il cammino per il Conte ter è ancora in salita. Si litiga tutto il giorno ma si tratta anche. Oggi i lavori sul programma riprenderanno e poi il presidente della Camera potrebbe anche tentare un secondo giro di consultazioni.