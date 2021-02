Covid, Toti punta alla zona bianca ma avverte: “Non abbassiamo la guardia”

Genova. “Anche oggi la curva del contagio resta sostanzialmente stabile: sono 489 i nuovi positivi, un numero un po’ più elevato rispetto ai giorni passati ma in linea con i tamponi effettuati, ben 7.797 nelle ultime 24 ore, tra molecolari e antigenici, segno che la nostra attività di tracciamento sul territorio continua a pieno ritmo. I pazienti ricoverati nei nostri ospedali tornano a diminuire, oggi sono 14 in meno tra alta e media intensità di cura, e questo è il dato più incoraggiante”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ieri, giovedì 4 febbraio, nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Covid in Liguria.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, “proseguono in tutta la Liguria quelle della fase1 – prosegue il presidente della Regione – dedicata al personale sanitario, agli ospiti e agli operatori delle Rsa. Se non ci saranno ulteriori ritardi nelle consegne, dal 12 febbraio, con un Vaccine Day simbolico, saremo pronti a partire con la fase 2 e mettere al sicuro gli over 80, i nostri grandi anziani che restano i più colpiti dal virus”.

“Non abbassiamo la guardia – conclude Toti – dobbiamo impegnarci tutti per migliorare ancora i dati della nostra regione e non solo restare in zona gialla ma sperare di passare presto in fascia bianca e restituire un po’ di normalità alle nostre attività e a tutti i liguri”.