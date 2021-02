Coronavirus, tasso di positività sopra il 9%: 68 nuovi casi a Genova su 266

Genova. Sono 266 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2768 tamponi molecolari (tasso di positività ancora in rialzo, al 9,6%) e 1781 test rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino sull’emergenza Covid diffuso dalla Regione.

Risalgono lievemente gli ospedalizzati (oggi 570, rispetto a ieri 8 in più, con 54 ricoverati in terapia intensiva) mentre si contano oggi 4 deceduti, tutti negli ultimi due giorni.

La maggior parte di contagi si concentra oggi in provincia di Imperia (90), poi Savona (81), Genova (68 di cui 62 in Asl3) e La Spezia (27). Le persone attualmente positive sul territorio regionale sono 5.792, cioè 31 più di ieri, nonostante i 320 nuovi guariti. In sorveglianza attiva risultano 5980 persone di cui 1310 in Asl 319 in Asl 4.

Questa la situazione degli ospedali in provincia di Genova: al San Martino 137 ricoverati, al Galliera 35, al Gaslini 1, al Villa Scassi 75, a Sestri Levante 35.

Sono state somministrate 101.284 dosi di vaccino su 147.950 consegnate, cioè il 68%. A ieri 40.604 persone avevano completato il ciclo con entrambe le dosi, mentre oggi erano previste 804 somministrazioni.