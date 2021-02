Coronavirus, l’appello di Toti: “Evitiamo la corsa a prenotare il vaccino, nessuno resterà senza”

Genova. “Evitiamo la corsa al vaccino, nessuno resterà senza. Non occorre stare attaccati al telefono e al pc nelle prime ore”. È l’appello di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, quando è scattato il conto alla rovescia per l’avvio delle prenotazioni del farmaco (qui tutte le informazioni), possibili dalle 23 di oggi (15 febbraio) solo per gli over 90 sul portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it creato da Liguria Digitale.

“Garantisco che nessuno verrà lasciato indietro – spiega Toti -. Partiamo dai concittadini che ne hanno più bisogno, ovvero gli ultranovantenni, poi gli 85anni, poi gli 80enni e infine da mercoledì tutti potranno prenotarsi attraverso gli sportelli Cup ma potranno essere vaccinati attraverso le tante iniziative delle nostre aziende territoriali”.

Il sito dedicato alle prenotazioni “è stato testato per 3mila accessi contemporanei – ha spiegato Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale – ma abbiamo previsto anche la possibilità di una coda, quindi c’è un sistema che gestisce le code. Speriamo che ci sia una partenza abbastanza diluita. Non c’è nessuna fretta di prenotare perché questi sistemi dureranno mesi, fino alla fine di maggio non c’è bisogno di correre”.

Dalle 6 del mattino di domani 16 febbraio ci saranno 120 operatori pronti a rispondere al numero verde 800938818 che per i prossimi due giorni sarà dedicato esclusivamente alle vaccinazioni (come anche gli sportelli fisici). Da giovedì si potrà prenotare anche in farmacia e (la data è ancora da definire) presso i medici di medicina generale.

“Il sistema di prenotazione è complesso e imponente e si predispone a dare risposte a numeri giganteschi mai affrontati nella storia italiana dal dopoguerra a oggi – commenta Toti – Inutile negare che si creerà qualche disagio, ma piano piano il sistema entrerà a regime con tempi di risposta via via più ridotti, e le nostre aziende vaccineranno sul territorio proprio per sgravare i canali di accesso”.