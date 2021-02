Coronavirus, in Liguria 136 nuovi positivi ma si registrano altri 11 morti

Genova. Sono 136 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.014 tamponi molecolari e 1.424 test antigenici rapidi, come emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Sostanzialmente stabili gli ospedalizzati mentre si registrano ancora 11 morti.

I nuovi positivi sono soprattutto in provincia di Genova (76), poi Savona (45), La Spezia e Imperia (7). Cala il numero dei nuovi positivi, 33 in meno, 5.759 in tutta la Liguria, di cui 2.600 in provincia di Genova, con 158 nuovi guariti.

Gli ospedalizzati sono 571, uno in più di ieri, di cui 56 in terapia intensiva. Al San Martino sono 142 i ricoverati, al Galliera 36, al Gaslini 3, al Villa Scassi 74, a Sestri Levante 35. In isolamento domiciliare 4.427 persone, cioè 107 più di ieri. In sorveglianza attiva 6.717 soggetti.

I vaccini somministrati sono il 70%, cioè 104.015 dosi su 147.950 consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 40.605 persone, mentre il totale delle dosi programmate oggi è 3.256.