Coronavirus, Euroflora ai parchi di Nervi sarà rinviata al 2022

Genova. Si svolgerà dal 23 aprile all’8 maggio l’edizione 2022 di Euroflora ai parchi di Nervi. Lo ha annunciato questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa covid. “Lo dico con dispiacere, abbiamo fatto tutto il possibile ma sarebbe stato un rischio troppo elevato sia per la salute di tutti sia per l’utilizzo di denaro pubblico”.

Bucci che già la scorsa settimana aveva anticipato che la kermesse avrebbe potuto anche essere rinviata, ma che gli uffici tecnici del Comune avevano inviato al Cts i protocolli messi a punto, ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che sarebbe stato troppo pericoloso portare 300 mila persone ai parchi di Nervi, e non si tratta solo di preservare la salute dei visitatori, ma anche degli espositori, dell’indotto e così via”.

Il sindaco ha spiegato che ci sarà una sorta di tappa di avvicinamento a Euroflora, il prossimo settembre, un convegno sul tema, e che a settembre è al momento confermato invece il salone nautico internazionale alla fiera.

“Non è un momento in cui non è possibile programmare – ha aggiunto il presidente della Regione Giovanni Toti – siamo reduci da un fine settimana che lo ha dimostrato, figuriamoci se sarebbe possibile programmare con uno sforzo organizzativo imponente come quello per Euroflora.