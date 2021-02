Coronavirus e trasporto pubblico, Rina: a Trenitalia la Biosafety trust certification

Genova. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) è la prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification, la certificazione secondo i requisiti definiti nello schema certificativo ideato dal Rina che riconosce le best practices adottate in materia di prevenzione e controllo delle infezioni.

Lo comunica la società di certificazione Rina. L’ottenimento della Biosafety Trust Certification, si legge nella nota “testimonia l’importante lavoro svolto in questi mesi per garantire a viaggiatori e dipendenti i più alti livelli di igiene e sanificazione.

Sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, Trenitalia ha implementato e rivisitato tutte le procedure di sanificazione e igienizzazione di treni, sale dedicate ai viaggiatori, biglietterie, oltre a tutti gli spazi utilizzati dai dipendenti, quali officine e uffici, garantendo così un’igiene ancora più profonda di sedili, bagagliere, tavolini e di tutte le superfici a contatto con i passeggeri”.

L’iter per l’ottenimento della certificazione ha previsto una prima fase di esame documentale seguita da verifiche ispettive programmate nelle diverse realtà aziendali e a campione sui treni in servizio commerciale, per constatare l’applicazione delle procedure di contrasto alla diffusione delle infezioni adottate dall’azienda.