Coronavirus, anche in Liguria saranno usati gli anticorpi monoclonali. Toti: “Protocollo pronto”

Genova. La Liguria è pronta ad acquistare gli anticorpi monoclonali. A dirlo il governatore Giovanni Toti, che spiega come la nostra regione si stia attrezzando, in attesa di un via libera di Roma: “Ho già dato mandato ad Alisa di attivare le procedure necessarie per assicurare l’accesso a questi farmaci nel minor tempo possibile, se sarà consentito acquisire su base regionale gli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’infezione da Covid-19”.

In queste ore infatti è arrivata l’autorizzazione di Aifa per l’utilizzo in via straordinaria degli anticorpi monoclonali. “Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive, e la nostra sanità hanno già stilato un protocollo e definito i pazienti che potrebbero ottenere un trattamento precoce. Secondo gli studi, gli anticorpi monoclonali abbasserebbero del 70% le ospedalizzazioni e del 70% i decessi, per questo ci auguriamo che si possa trovare presto una strada a livello burocratico per ottenerli e iniziare le somministrazioni. La Liguria è pronta”.

Il protocollo prevede la presa in carico del medico di medicina generale congiuntamente all’infettivologo, che ha quindi la possibilità di valutare se il paziente presenta le condizioni di rischio per essere sottoposto al trattamento.