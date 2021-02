Coronavirus, 452 nuovi casi e tasso di positività in aumento ma i ricoverati sono ancora in calo

Genova. Sono 452 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4857 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’9,7% in aumento rispetto ai giorni scorsi. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3158. Tamponi, come dopo ogni fine settimana, più limitati che nei giorni feriali.

Dei nuovi casi positivi, 223 riguardano la provincia di Genova (194 in Asl 3 e 29 in Asl 4), 112 a Imperia, 64 nel savonese e 51 nello spezzino.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 7: si tratta di persone decedute in gran parte negli ultimi tre giorni.

I guariti sono 311, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 5810 casi “attivi” di Covid, di cui 2661 in provincia di Genova.

Il totale degli ospedalizzati è di 545 pazienti, 9 meno di ieri, le terapie intensive sono 52, ben al di sotto della soglia critica del 30%.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4530, 177 in più rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 2971.

Sul fronte della campagna di vaccinazione, oggi Alisa aveva programmato 3459 dosi. Sono 41048 le persone in Liguria che hanno completato il ciclo di vaccinazione e 115045 le dosi somministrate: equivalgono all’72% del totale.