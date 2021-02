Coronavirus, 364 nuovi casi con incidenza che sale al 12,2%. Ancora 9 decessi registrati

Genova. Sono 364 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.975 tamponi molecolari e 1.229 tamponi rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Il tasso dei positivi calcolato sui tamponi molecolari sale al 12,2%.

La provincia col maggior numero di casi è Genova (190 contagiati, di cui 156 in Asl 3 e 34 in Asl 4), seguita da Imperia (81), Savona (50), La Spezia (43).

Continua a crescere il numero complessivo di positivi sul territorio, 5.673 (rispetto a ieri 123 in più pur con 232 nuovi guariti), la maggior parte sul territorio genovese (2.496).

In lieve calo il numero di ospedalizzati (1 in meno rispetto a ieri), 669 in tutta la regione di cui 61 in terapia intensiva. Al San Martino i ricoverati sono 142, al Galliera 48, al Gaslini 6 (di cui ancora un bambino in terapia intensiva), al Villa Scassi 71, al Colletta 0, a Sestri Levante 48. In isolamento domiciliare 3.982, cioè 58 in più rispetto a ieri.

Si registrano ancora 9 deceduti (di questi 1 è relativi a gennaio), col bilancio delle vittime che sale a 3.454.

La percentuale di vaccini somministrati è del 77%, cioè 73.604 dosi su 95.620 consegnate. Sono 31.026 i liguri che hanno completato il ciclo di vaccinazione e 301 coloro che oggi hanno ricevuto una dose.