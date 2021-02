Coronavirus, 334 nuovi positivi in Liguria ma gli ospedalizzati scendono a quota 600

Genova. Sono 334 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.521 tamponi molecolari (tasso di positività 7,4%) e 3.205 test antigenici. Emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Significativo calo degli ospedalizzati, 29 in meno rispetto a ieri, che raggiungono esattamente quota 600 in tutta la regione.

È Genova la provincia con più contagi (117, di cui 114 nella Asl 3), seguita da Imperia (96), Savona (75), La Spezia (46).

Sono 59 i pazienti in terapia intensiva. Al San Martino sono 146 i ricoverati, 36 al Galliera, 2 al Gaslini, 73 al Villa Scassi, 1 alla Colletta, 40 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 4.210 persone, 17 in meno rispetto a ieri.

Oggi è stato registrato un solo decesso, relativo a una donna di 90 anni deceduta il 16 febbraio a Sarzana.

Le vaccinazioni sono arrivate al 75%, cioè 95.350 dosi somministrate su 126.890 consegnate. A ieri risultavano 40.161 persone ad avere completato il ciclo vaccinale, mentre per oggi erano programmate 2.578 dosi.

Gli attualmente positivi tuttavia crescono di 64 unità, salendo a quota 5.768, pur con 269 nuovi guariti. In sorveglianza attiva ci sono 5.929 persone in Liguria.