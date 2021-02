Coronavirus, 309 nuovi casi in Liguria: uno su tre a Genova, in calo i pazienti in ospedale

Genova. Sono 309 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4.794 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’6,4% in lieve crescita rispetto a ieri (5,4%). Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 2.992.

Dei nuovi casi positivi, 112 riguardano la provincia di Genova (87 in Asl 3 e 25 in Asl 4), 96 ad Imperia, 22 nel savonese e 61 nello spezzino. 18 sono i casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 11: si tratta, ad eccezione di un caso, di persone decedute tra il 13 e il 15 febbraio.

I guariti sono 346, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 5694 casi “attivi” di Covid, di cui 2579 in provincia di Genova.

Il totale degli ospedalizzati è di 629 pazienti, 17 meno di ieri, stabili terapie intensive: 60 (ieri erano 59).

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4227, 87 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 5868.

Sul fronte della campagna di vaccinazione, oggi Alisa aveva programmato 2501 dosi. Sono 39.766 le persone in Liguria che hanno completato il ciclo di vaccinazione e 92329 le dosi somministrate: equivalgono al 73% del totale.