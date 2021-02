Coronavirus, 238 nuovi casi in Liguria di cui 96 nel genovese: terapie intensive stabili

Genova. Sono 238 i nuovi positivi al Covid 19 oggi in Liguria, a fronte di 3.794 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 1.734 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è poco sopra il 6%.

Dei 238 nuovi casi, 73 si sono registrati in provincia di Imperia, 48 a Savona, 96 in provincia di Genova (86 in Asl 3 e 10 in Asl 4). Dieci i nuovi casi nello spezzino. Non riconducibili alla residenza in Liguria tre casi.

Sono sempre prossimi ai 700 i posti letto occupati da pazienti Covid in ospedale, due meno di ieri, ma le terapie intensive sono stabili (64), al 30% della soglia di riempimento massimo.

Il bollettino di oggi registra inoltre 12 morti, ma 6 di questi non sono riferiti agli ultimi giorni bensì al mese di novembre.

Cala il numero di persone curate a domicilio e in quarantena: sono 3691, 179 meno di ieri. Rispetto alle ultime 24 ore ci sono 274 guariti in più.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sono 19455 secondo Alisa le persone che in Liguria hanno già completato il ciclo. Oggi erano programmate 2834 dosi. Quelle somministrate a oggi in totale (63247) sono l’80% di quelle consegnate dal governo.