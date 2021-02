Coronavirus, 233 nuovi casi ma gli ospedalizzati superano quota 700. I decessi sono 27

Sono 233 i nuovi positivi al Covid 19 oggi in Liguria, a fronte di 3.783 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.737 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta poco sopra il 6%.

Dei 238 nuovi casi, 85 si sono registrati in provincia di Imperia, 25 a Savona, 60 in provincia di Genova (51 in Asl 3 e 9 in Asl 4). 63 i nuovi casi nello spezzino. Non riconducibili alla residenza in Liguria tre casi.

Risalgono gli ospedalizzati che tornano a superare i 700: sono 705, 11 più di ieri ma le terapie intensive restano stabili (64), al 30% della soglia di riempimento massimo.

Il bollettino di oggi registra inoltre purtroppo ben27 morti quasi tutti risalenti agli ultimi cinque-sette giorni.

Cresce il numero di persone curate a domicilio e in quarantena: sono 3734, 43 più di ierii. Rispetto alle ultime 24 ore ci sono 210 guariti in più.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sono 22089 secondo Alisa le persone che in Liguria hanno già completato il ciclo. Oggi erano programmate 2302 dosi. Quelle somministrate a oggi in totale (65366) sono l’82% di quelle consegnate dal governo.