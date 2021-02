Controlli anti Covid della polizia in Valpolcevera: 78 persone identificate, 2 denunciati

Genova. Servizio straordinario di controllo ieri da parte della polizia sul rispetto delle misure anti contagio. I controlli hanno interessato i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Certosa. Nel corso del servizio sono state identificate 78 persone delle quali 23 con precedenti e controllati 49 veicoli.

Durante uno di questi controlli è stato denunciato un genovese di 43 anni per porto abusivo di armi e ricettazione. L’uomo alla richiesta di esibire i documenti ha mostrato agitazione. I poliziotti nel frattempo avevano notato un coltello a serramanico appoggiato dietro la consolle del cruscotto dell’auto e hanno proseguito il controllo all’interno del portabagagli, dove, sotto il pianale della ruota di scorta, è stato trovato un kit di primo soccorso, con al suo interno 8 siringhe e diversi farmaci anabolizzanti/steroidei che l’uomo ha detto essere per uso personale.

Nel pomeriggio, è stato identificato il conducente di un’altra auto, un rumeno di 33 anni con numerosi precedenti di polizia. Terminato il controllo dei documenti gli agenti hanno visto fuoriuscire dal sedile un manico in plastica e l’uomo ha estratto una mazza flessibile con molla centrale rigida in metallo della lunghezza di 50 cm. A quel punto è scattata la perquisizione del mezzo ed è stato trovato anche un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 20 cm. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere