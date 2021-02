Concorso Arma dei carabinieri: iscrizioni aperte fino al 16 febbraio

Genova. È fissata al 16 febbraio 2021 la scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al concorso per l’arruolamento al 203° Corso dell’Accademia militare per ufficiali dell’arma dei carabinieri.

Tutte le informazioni necessarie sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it.

I requisiti generali per partecipare al concorso sono: essere cittadini italiani, aver compiuto il 17° anno di età e non superare il giorno di compimento del 22° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

I requisiti in dettaglio si trovano sul bando di concorso