Comunali Genova 2022, il Partito Comunista ci sarà con una propria lista

Genova. Il Pci Genova si presenterà con una lista per le prossime elezioni comunali. “Da troppo tempo il nostro partito non è presente a Palazzo Tursi e se ne vedono i risultati – scrive il segretario provinciale Luca Stocchi – il centro-sinistra e il centro-destra mancano di una proposta concreta per il futuro di Genova, mancano di un piano industriale in favore dei lavoratori, di un piano sanitario in favore dei cittadini e di un piano ambientale e culturale”.

Secondo il Pci genovese la politica locale sta “attuando solo retorica ed interessi privati”. Solo partendo dai temi sopraccitati, il partito, proporrà ai genovesi “un programma e un progetto concreto e realizzabile, come nella storia del Partito Comunista Italiano, la nostra proposta sarà la via intermedia e di transizione verso politiche socialiste”, si legge in una nota.

“Il nostro programma parte dai comitati cittadini, che contribuiscono in maniera fondamentale all’arricchimento del progetto per una Genova diversa con un vero futuro – scrive Stocchi – ci rivolgiamo alle forze comuniste, non movimentiste, per confrontarci sui programmi, privi di slogan ma ricchi di contenuti e proposte realizzabili per la nostra città”.

“Il nostro simbolo sarà ben visibile sulla scheda elettorale, senza nasconderlo sotto qualche inutile alleanza o nome – conclude Stocchi – il Pci torna per rappresentare la sinistra a Genova, in modo chiaro e concreto, come noi”.