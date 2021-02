Liguria. Blande correnti meridionali sulla nostra regione determinano ancora per qualche giorno cieli grigi ma senza precipitazioni di rilievo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet, l’associazione ligure di meteorologia.

Nuvolosità compatta su tutta la Liguria già dalle prime ore del mattino. Non sono da escludere locali deboli piovaschi.

I venti saranno moderati dai quadranti meridionali, più tesi nelle valli interne del settore centro-orientale, la conseguenza è un mare mosso al mattino, molto mosso dal pomeriggio.

Le temperature restano stazionarie sulla costa minima tra 6 e 10°, nell’interno tra 1 e 5° C. Massime tra 9 e 12° C nell’interno e tra 11 e 14° C sulla costa.

Domani ancora cielo coperto con possibili piovaschi, più probabili sul settore centrale. Venti sempre meridionali tra moderati e tesi con mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Niente di nuovo nella tendenza per venerdì 5 febbraio: ancora molte nubi ovunque con qualche schiarita agli estremi della regione (evoluzione da confermare in dettaglio).