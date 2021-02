Chiavari, scontro tra scooter e camion: ragazzo in codice rosso al pronto soccorso

Chiavari. Brutto incidente questa mattina nel centro di Chiavari, dove un ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente mentre si stava recando a scuola sul suo scooter.

Lo scontro è stato tra il suo due ruote e un mezzo pesante in transito: ad avere la peggio proprio il ragazzo, che ha subito un forte trauma ad una gamba, e per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lavagna.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente ed eventuali responsabilità. L’incidente è avvenuto in via Milio: nella zona al momento si presentano alcune criticità per la viabilità.