Chiama il 112 pretendendo una volante: denunciato per procurato allarme

Genova. Ha chiamato il 112 dicendo di aver subito nei giorni scorsi un furto da parte della fidanzata e chiedendo insistentemente l’intervento di una volante.

Dalla centrale operativa gli è stato spiegato che visto che non sussisteva una reale emergenza, avrebbe dovuto recarsi a fare denuncia. L’uomo, un 52enne calabrese, in tutta risposta ha detto con tono minaccioso, che se non fosse intervenuta subito una pattuglia sarebbe andato nell’appartamento della compagna e gliel’avrebbe fatta pagare.

All’arrivo degli agenti, l’uomo si è poi scusato dicendo di essere giù di morale per problemi economici. Per lui è comunque scattata la denuncia per procurato allarme.