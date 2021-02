Centro storico, trovato con 50 dosi di hashish e mille euro in contanti: arrestato

Genova. I carabinieri di San Teodoro e Scali lo hanno visto camminare in via Gramsci e lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo, S.F. 28 enne senegalese, già destinatario di diverse denunce e che si era dimostrato poco collaborativo alle richieste dei militari, è stato perquisito.

Addosso aveva circa 50 dosi di hashish e mille euro in contanti. Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio