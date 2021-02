Centro storico, bando per la rigenerazione degli spazi pubblici: c’è tempo fino al 10 marzo

Genova. Fino al 10 marzo associazioni e cittadini attivi nel Centro Storico possono inviare la propria proposta di collaborazione con l’amministrazione comunale per la cura, gestione e rigenerazione di alcuni spazi pubblici, nell’ambito del Piano integrato del Centro Storico-Caruggi.

Nella nuova sezione del sito del Comune di Genova dedicata al progetto Caruggi, al link https://bit.ly/3dIJAK4 è possibile scaricare tutta la documentazione dell’Avviso pubblico e, compilando gli appositi campi, inviare la propria proposta finalizzata al recupero e all’animazione sociale e culturale di 11 piazze del Centro Storico, localizzate nella prima area pilota di Prè-Ghetto, individuata dall’amministrazione comunale.

È il primo avviso pubblicato nell’ambito delle “Linee guida per la promozione dell’amministrazione condivisa attraverso lo strumento dei patti di collaborazione nell’ambito del Piano Integrato per il Centro Storico Caruggi – Piano Operativo Umbre de Muri” (approvate la scorsa settimana con la Delibera di Giunta comunale n. 24/2021): seguiranno ulteriori procedure pubbliche finalizzate alla co-progettazione e all’implementazione di patti di collaborazione per l’area del Centro Storico.

Una volta raccolte le proposte di collaborazione, il Comune avvierà una fase di dialogo e co-progettazione con i proponenti per incrementare la collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio e individuare soluzioni progettuali condivise con la cittadinanza, in un’ottica di gestione collaborativa delle piazze.

La prima area pilota individuata è quella di Prè-Ghetto. Nello specifico comprende le piazze:

Settore Prè 1: piazza Monachette – delle Marinelle – Tenedo (detta “Macellari”)

Settore Prè 2: piazza dei Truogoli di Santa Brigida, piazza Durazzo, piazza dello Statuto

Settore Ghetto 1: piazza Santa Sabina e piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovine

Settore Ghetto 2: piazza Don Gallo, piazza del Campo, piazza Fossatello, piazza di San Pancrazio.