Centro storico, 50enne spintona i carabinieri che gli chiedono i documenti: bloccato con lo spray urticante

Genova. Lo hanno fermato per un controllo ma lui, alla richiesta di fornire i documenti ai carabinieri della stazione della Maddalena, ha reagito violentemente spintonandoli e cercando di aizzare gli altri presenti, che stazionavano davanti a un bar, a non dare i documenti ai militari. Per bloccarlo i carabinieri sono dovuti ricorrere allo spray urticante.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in piazza della Posta Vecchia in centro storico

L’uomo, P.L.F, 50enne genovese, muratore e con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Multato per ubriachezza un 62enne che si trovava con lui.