Genova. Ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere violentemente contro un’auto ferma allo stop, facendola carambolare contro una serie di scooter in sosta e ferendo un giovane ragazzino. Questa la brutta avventura di un anziano genovese che questa mattina ha accusato un malore mentre era al volante.

L’incidente è avvenuto intorno alle otto di questa mattina, all’incrocio tra passo Barsanti e Ponte Caffaro a Castelletto: l’uomo, mentre stava per arrivare all’incrocio ha iniziato sentirsi male, perdendo il controllo del mezzo, e tamponando violentemente la panda che lo precedeva: all’interno dell’auto un bambino che stava andando a scuola è rimasto ferito, per fortuna non gravemente.

Immediato l’arrivo di soccorsi e agenti della polizia locale: i medici hanno trasportato in ospedale sia l’anziano che il giovane per precauzione, mentre i vigili hanno iniziato a fare le verifiche per determinare l’esatta dinamica per tutti i veicoli coinvolti.