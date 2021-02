Genova. Hanno mostrato cartelli con scritto “Vergogna!” fino a che non è stato necessario l’intervento in aula rossa della polizia locale. I partiti dell’opposizione in consiglio comunale hanno così protestato contro la proposta della giunta Bucci, in votazione durante la seduta di oggi, di modifica al piano urbanistico in modo da consentire, di fatto, l’apertura di un nuovo centro commerciale Esselunga nella zona di San Benigno, a Sampierdarena.

Ieri la vicenda è stata affrontata in una commissione consiliare fiume durante la quale è emerso il malcontento delle associazioni di categoria del commercio, dei negozianti di vicinato del quartiere e del municipio Centro Ovest. Oggi il Pd ha deciso di contrastare l’operazione presentando 107 documenti tra cui 60 emendamenti e 57 ordini del giorno.

Non solo, chiesta anche una sospensiva per la votazione della proposta legata a possibili vizi di forma e contestando la procedura d’urgenza.

Alcune decine di ordini del giorno presentate anche dal M5s. Molti di questi documenti non sono stati accolti dalla segreteria perché giudicati inammissibili. Quasi scontato che la proposta sarà approvata con i voti della maggioranza.