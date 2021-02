Caos permessi Ztl, centro storico assediato da auto e furgoni: ora il Comune vuole fare ordine

Genova. Percorrere in determinate ore della giornata strade del centro storico di Genova come via Cairoli, via Garibaldi e Fontane Marose ma anche via San Lorenzo o piazza Matteotti o ancora via del Campo o degli Orefici, piazza Banchi, Fossatello o San Donato – per fare solo alcuni esempi – significa entrare a contatto con un concetto piuttosto liquido di “area pedonale”.

Che si tratti di prestigiose strade dei Rolli o di vicoli più in ombra, sono davvero molti i veicoli – furgoni, auto, camion e altri tipi di mezzi – in sosta per tempi più o meno lunghi e con criteri che alle volte ricordano più quelli di una partita a Tetris che non una disciplina viabilistica.

Questo è il risultato della stratificazione, in anni e anni, di vulnus legati al rilascio degli accessi alle zone Ztl – zone a traffico limitato – alla difficoltà dei controlli sugli stessi, all’accrescimento continuo della platea degli ammessi (tra residenti, mezzi di servizi, scarico merci, corrieri, medici, autofficine, mezzi elettrici e così via il numero di chi può passare e sostare è altissimo).

Ma ora che il centro storico è interessato da un piano ampio di rigenerazione, il piano Caruggi, il Comune è intenzionato a mettere ordine una volta per tutte. Anche perché, oltre al numero dei mezzi in circolazione, è aumentato anche quello delle lamentele di (alcuni) commercianti, quelli che magari si trovano con le vetrine o i dehors assediati dai furgoni, e di residenti che avevano scelto di vivere nei vicoli “perché non ci sono le auto”.

A spiegare come Tursi è intenzionato ad agire sono stati, questa mattima, a margine della presentazione del nuovo servizio navetta elettrico nel centro storico, gli assessori Paola Bordilli, al Centro storico, e Matteo Campora, che ha la delega alla Mobilità.

Il primo passo da compiere sarà quello di “modificare l’infrastruttura”, tradotto: aggiornare il software di funzionamento delle telecamere in modo che possano controllare non solo l’orario di accesso – oggi funzionano così – ma anche quello di uscita ed evitare che, per esempio, un mezzo resti all’interno del centro storico oltre i tempi stabiliti (che variano da categoria a categoria). “Sembra una cosa semplice da fare invece è necessaria un’autorizzazione del Mit – spiega Campora – ma lo faremo perché oggi è impossibile, di fatto, evitare determinate situazioni”.

“Dovremo verificare inoltre che ci siano dei permessi abusivi – continua Bordilli – e dei comportamenti scorretti, ma essendoci 10 accessi diversi oggi non è facile mappare la situazione senza l’ausilio delle telecamere”.

I varchi di accesso controllato da occhi elettronici nel centro storico di Genova sono i seguenti:

via di Porta Soprana (valido per l’accesso al Settore 1),

via del Campo (valido per l’accesso al Settore 1),

vico Giannini (valido per l’accesso al Settore 1),

piazza della Raibetta (valido per l’accesso al Settore 1),

via San Giorgio (valido per l’accesso al Settore 2),

vico delle Camelie (valido per l’accesso al Settore 2),

mura delle Grazie (valido per l’accesso al Settore 2),

via Ravasco (valido per l’accesso al Settore 2),

via Lomellini (valido per l’accesso al Settore 3),

via Cairoli (valido per l’accesso al Settore 4),

via Garibaldi (valido per l’accesso al Settore 5).

Bisogna anche ricordare che, nell’ambito dell’aumento dei mezzi in circolazione, nel 2018 la giunta comunale genovese ha approvato una delibera che consente ai veicoli merci elettrici di circolare senza limiti orari nelle zone a traffico limitato oltre ad avere la gratuità del contrassegno. Da un punto di vista dell’ecosostenibilità questa è stata un’innovazione interessante ma sul fronte della mobilità urbana, crescendo sempre di più il numero di questo tipo di veicoli, il rischio è di averne troppi in circolazione. Anche su questo fronte, dunque, potrebbe essere necessaria una riorganizzazione.

La volontà, d’altronde, è sempre più quella di spingere verso la mobilità dolce: tanto che tra le novità annunciate a breve nel centro storico c’è – da febbraio – la realizzazione di almeno 5 nuovi parcheggi per le biciclette. “Stiamo valutando dove possano essere più utili – conclude Campora – magari vicino a scuole e uffici pubblici”.