Cantieri autostrade, da lunedì pedaggio gratis da Masone e Arenzano verso Genova

Genova. A partire dalle ore 00.00 di lunedì prossimo, 22 febbraio, sarà ulteriormente ampliata l’area di esenzione o agevolazione dei pedaggi delle tratte liguri interessate dalla seconda fase del piano di manutenzione autostradale concordato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In particolare, spiega Autostrade per l’Italia in una nota, l’esenzione totale del pedaggio sarà applicata a chi viaggia tra i caselli di Arenzano, Masone, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Est, Genova Bolzaneto, mentre tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo il pedaggio sarà ridotto di circa il 50%.

La gratuità totale e la riduzione del 50% sarà riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine/destinazione i caselli della A26 da Ovada, della A10 da Albisola,

della A7 da Vignole Borbera, della A12 da Sestri Levante.

La nuova configurazione delle esenzioni e delle agevolazioni – finalizzata

per alleviare i disagi comportati dal piano di manutenzioni – è stata

determinata sulla base dell’analisi dei flussi di traffico degli scorsi

giorni, integrando le tratte dove si sono registrati tempi di percorrenza

maggiori.

Si è tenuto inoltre conto delle osservazioni pervenute nel corso

del confronto con le categorie dell’autotrasporto regionale organizzato

dalla Regione Liguria, a cui ASPI ha preso parte insieme al Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti.