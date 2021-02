Genova. Come previsto per molti genovesi la mattinata è iniziata, sin da prima dell’alba, in coda. La chiusura – dalle 6.17 di oggi e fino al 31 marzo – della galleria Monte Galletto sulla A7 ha già provocato i primi problemi sulla viabilità autostradale e quella ordinaria del nodo genovese. A questo si aggiunge un tamponamento nel tratto compreso tra l’innesto tra A10 e A12 in direzione nord e il ghiaccio che si è formato su alcune strade della Valpolcevera.

A causa della chiusura della galleria, da vent’anni interessata da lavori di manutenzione, sono necessarie alcune modifiche alla viabilità autostradale che si ripercuotono su quella cittadina. Gli utenti che devono prendere la A7 in direzione Milano devono raggiungere Bolzaneto attraversando la Valpolcevera oppure dirottare sulla A10 e sulla A26. Inoltre per chi dalla A7 deve andare verso la A12 e Genova Est l’opzione è uscire a Genova Ovest e rientrare.

Questo sta stressando ovviamente soprattutto gli svincoli dove stamani ci sono già alcuni chilometri di coda ma anche le strade cittadine in alcuni punti nodali: all’altezza del ponte elicoidale e di varco Etiopia, in via Milano e via Cantore, le direttrici via 30 Giugno e via Perlasca e i ponti relativi tra Campi e Bolzaneto, oltre all’uscita del casello di Genova Bolzaneto.

Problemi stamani anche per la formazione di ghiaccio e non solo sulle alture ma anche in strade vitali per il traffico come corso Perrone.

In via Di Pino invece – una delle strade collinari che collegano la Valpolcevera con la Val Bisagno, una della scorciatoie per evitare le code di fondovalle – un camion si è intraversato bloccando la circolazione.