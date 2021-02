Canottaggio: Giulio Basso entra a far parte del consiglio Anac

Genova. Mercoledì 18 febbraio si sono svolte le elezioni dell’Anac, l’Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio, per decidere come sarà composto il nuovo consiglio.

Per il secondo quadriennio di fila Daniele Barone è stato eletto come presidente dell’associazione. Ad affiancarlo nella squadra dei consiglieri c’è il genovese Giulio Basso, che è stato preferito ad altri candidati, con un totale di ben 69 voti.

“Grande soddisfazione per il Rowing Club Genovese e per Giulio, al quale facciamo i nostri complimenti e un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura che lo attende, nella speranza che continui a portare alti i colori blucelesti” scrive la dirigenza della società.