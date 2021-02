Le Lady di Campomorone si rilanciano in campionato e si confermano ai vertici del movimento ligure superando di stretta misura il Genoa nel sentito e atteso derby grazie ad un guizzo di Poletto. Prive ancora della bomber Bargi, le ragazze di Pampolini meritano ampiamente il risultato grazie ad una prova di maturità che allo stesso tempo rilancia le biancoblù all’inseguimento delle cugine.

Gara condotta senza grossi patemi da Tortarolo e compagne mentre per il Genoa uno stop e il secondo ko contro le campomoronesi che fa riflettere. Molto giovane la squadra di Oneto che comunque fin qui resta sicuramente la sorpresa del campionato con i suoi 13 punti ed il secondo posto in classifica.

Ciò che pare chiaro è che se da un lato le biancoblù da qui in avanti potrebbero sicuramente migliorare anche con il rientro della propria trascinatrice, per le grifoncine il primo stop in campionato, che coincide con la prima gara in cui non vanno a segno, potrebbe lasciare il segno in un torneo che pare comunque molto più aperto rispetto a quello dello scorso anno anche se la Pro Sesto ora inizia ad avere un vantaggio importante sulle inseguitrici.

Nel prossimo turno le rossoblù andranno a fare visita all’Ivrea, squadra molto insidiosa, mentre per il Campomorone arriva la prova Pinerolo in una sorta di vero test per agganciare i piani alti della classifica