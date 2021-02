Genova. In città soltanto qualche fiocco di neve trascinato dal vento, nella serata di ieri, ma nell’entroterra l’arrivo di Burian, associato a una breve perturbazione, ha portato qualche centimetro di coltre bianca sopra una certa quota. Chi si è alzato presto ha potuto godere dello spettacolo del gelo.

Così in Valbrevenna, nell’entroterra di Genova, specialmente sui versanti esposti a nord, alberi e prati si sono imbiancati e il freddo di queste ore ha consentito che, nonostante il sole, lo restassero per un bel po’.

D’altronde le temperature – come rilevato anche da Arpal – sono scese nell’interno del genovesato fino a 10 gradi sotto zero, motivo per cui per la giornata di oggi è stato diramato un avviso meteo per freddo e burrasca.

In Valbrevenna, nella foto che ci ha inviato Mattia Passani, anche una sorpresa: tra le tracce sulla neve quella di un animale che potrebbe a tutti gli effetti essere un lupo. D’altronde che abitino i nostri boschi è ormai risaputo anche sulla base dei numerosi avvistamenti degli ultimi tempi.