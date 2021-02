Bolzaneto, bambino di 7 anni investito davanti alla stazione: ricoverato al Gaslini

Genova. Un bambino di 7 anni è stato vittima di un incidente stradale questa mattina davanti alla stazione di Bolzaneto, in via Custo, poco dopo le 8.30, rimanendo ferito.

Il bambino, infatti, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, rimanendo a terra. Immediato l’intervento dei medici del 118: inizialmente in codice rosso, il piccolo è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo al Gaslini di Genova per il ricovero.

Ancora da accertare la dinamica: sul porto gli agenti della polizia locale stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, mentre non si registrano ripercussioni sul traffico della zona.