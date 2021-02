Autostrade, casello di Chiavari chiuso fino al 13 febbraio e proseguono i cantieri sul nodo genovese

Genova. Alcune informazioni da tenere d’occhio per chi si mette in viaggio questa mattina su strade e autostrade. Aspi ricorda che sulla A12 Genova-Sestri Levante, a partire dalle ore 10 di oggi, sarà chiuso l’allacciamento A12 ovest/A7 sud.

In alternativa, chi proviene da Sestri Levante, non potendo proseguire verso Genova ovest e l’allacciamento per la A10, sarà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e rientrare dalla stessa in direzione di Genova o, in ulteriore alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Per i soli veicoli leggeri è possibile uscire alla stazione di Genova est lungo la stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite viabilità ordinaria.

Attenzione perché, sempre sulla A12, si segnala la chiusura di Chiavari in modalità permanente, sia in entrata che in uscita. Questo è in programma fino alle 8 di mattina del 13 febbraio. In alternativa si può utilizzare la stazione di Lavagna.

Per ora traffico intenso – e in intensificazione ulteriore – ma scorrevole sul nodo genovese. Si è già formato un chilometro di coda in direzione sud sulla A26 Voltri – Gravellona per i soliti cantieri tra Ovada e Masone all’altezza del chilometro 25.