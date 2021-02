Auto a fuoco in via Ungaretti, falso allarme per persona all’interno

Genova. Nella notte, poco dopo le due del mattino, è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco per segnalare un’automobile che stava andando a fuoco in via Ungaretti, a Pegli.

Inizialmente le informazioni giunte ai vigili del fuoco parlavano di una persona all’interno, per cui l’intervento si è svolto con due squadre.

Per fortuna si trattava solo di un falso allarme. Le fiamme sono state domate rapidamente in modo che non coinvolgessero altre vetture.