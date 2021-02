Genova. Attimi di paura ieri pomeriggio sulla via Aurelia, ad Alassio, quando una betoniera in servizio ha iniziato a ribaltarsi, rimanendo pericolosamente in bilico sopra un dirupo sul mare.

Ancora da capire le cause dell’incidente, probabilmente dovuto all’assestamento del carico durante le manovre operative: per fortuna il mezzo si è appoggiato al muretto, evitando quindi guai peggiori. Nessun problema per l’autista, che non senza qualche attimo di paura, è riuscito a mettersi agevolmente in salvo.

Oltre al muretto sul quale si è appoggiata la betoniera, infatti, è presente un dirupo che finisce direttamente sul porto alassino. Nel tratto interessato dal sinistro la circolazione veicolare è stata interrotta per agevolare le operazioni di recupero del mezzo coinvolto nell’incidente. Solo in serata il mezzo è stato recuperato e messo in sicurezza grazie all’intervento dei tecnici di Anas, polizia e vigili del fuoco.