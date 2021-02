Asili musicali, Pirondini (M5s): “Esempio di buona politica, da settembre aperte le iscrizioni”

Genova. “A settembre, finalmente, Genova sarà la prima grande città italiana ad avere degli asili (scuole dell’infanzia) a orientamento musicale: la musica, si sa, è uno straordinario strumento didattico a disposizione degli insegnanti e i vantaggi per l’apprendimento dei più piccoli sono risaputi. A partire da oggi (fino al 1 marzo) sono aperte le iscrizioni per questa iniziativa negli asili di Borgo Pila e Villa Dufour e la cosa ci conforta, perché concretizziamo, come minoranza, non solo il nostro ruolo di sindacato ispettivo ma vediamo in questa occasione concretizzarsi una nostra proposta fattiva realizzata nell’interesse dei cittadini. In questi mesi va sottolineato il grande lavoro in collaborazione con i tecnici del Comune di Genova, l’Assessore alla Cultura e con i numerosi musicisti e insegnanti che hanno partecipato alla creazione dell’iniziativa”.

Lo dichiara il capogruppo M5S Luca Pirondini, primo firmatario della mozione votata favorevolmente lo scorso 15 dicembre in Consiglio comunale di Genova.

“Come ricordava Ezio Bosso, “La musica ci insegna la cosa più importante che esista. Ascoltare”. La Giunta, lo scorso dicembre, ha ascoltato il M5S dando il via a questo progetto che offrirà ai bimbi la possibilità di guardare il mondo con una prospettiva diversa, basata sulla bellezza, sull’inclusione e sull’ascolto”, conclude Pirondini.