Arancebio.it, il sapore genuino degli agrumi siciliani biologici

Negozio digitale di agrumi siciliani biologici, Arancebio.it combina i vantaggi dell’acquisto online alla sicurezza di prodotti certificati e venduti direttamente dal produttore. Una formula di e-commerce che evita tutte le intermediazioni della grande distribuzione, garantendo prezzi equi, occasioni di risparmio e la sicurezza di prodotti approvati da BIOAGRICERT e dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Arancebio.it è lo shop dell’Azienda Agricola Magnano, che da 60 anni è attiva nel settore agrumicolo. La produzione avviene nei fondi agricoli del Comune di Francofonte (provincia di Siracusa). Una zona d’eccezione per la coltivazione di agrumi, perché beneficia della vicinanza con l’Etna, degli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte e delle particolari condizioni microclimatiche.

Vantaggi che nella proposta di Arancebio.it si sommano all’amore per i frutti della terra e ad una profonda conoscenza del settore. Senza contare le eccezionali qualità organolettiche delle arance coltivate: quelle di varietà Tarocco hanno il 40% di Vitamina C in più rispetto alle altre, mentre quelle rosse (sia Tarocco che Moro) sono ricche di antociani, sostanze con eccezionali proprietà antiossidanti.

La shopping experience è progettata per garantire al cliente freschezza, genuinità e sicurezza, valorizzando e difendendo il Made in Italy. Basta scorrere tra le sezioni del portale per trovare arance bionde e arance rosse IGP, pompelmi, mandarini, clementine, bergamotti, ibridi di mandarini, taclè e molto altro ancora.

Oltre agli agrumi, Arancebio.it presenta Albicocche Mogador, Melone Retato, melograno, fichidindia, frutti tropicali, frutta secca e ortaggi biologici. Fanno parte dell’offerta anche i trasformati realizzati con i prodotti dell’azienda: marmellate di arance, limoni, fichi e mandarini, sughi pronti biologici (pesto siciliano, pesto di finocchietto selvatico, sugo pronto olive e capperi, ecc.), miele e persino olio extravergine di oliva.

L’acquisto è associato alla soddisfazione, come confermano le migliaia di recensioni positive verificate presenti su eKomi e Trustpilot. Una volta selezionato il prodotto desiderato, è sufficiente inserirlo nel carrello e procedere al pagamento, sfruttando uno dei metodi sicuri messi a disposizione dal portale.

La raccolta avviene nel fine settimana e le spedizioni lunedì e martedì, senza deposito né conservazione in celle frigorifere. In questo modo, si evitano inutili stoccaggi presso le sedi dei corrieri e il cliente ha la certezza di ricevere un prodotto fresco. Inoltre, il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, via telefono, e-mail, chat online, WhatsApp e canali social.

Per la consegna sono solitamente necessarie 48 ore e la spedizione è gratuita per ordini a partire da 21,90 euro. Mentre a fronte dell’acquisto di agrumi in casse da 9, 10 o 16 kili sono applicati vantaggiosi sconti quantità. Il risparmio aumenta nella sezione In Offerta del sito.