Anziano investito da un ciclista sul lungomare di Arenzano, grave in ospedale

Arenzano. Grave incidente nella mattinata di oggi sul lungomare di Arenzano. Un anziano è stato investito da un uomo alla guida di una bicicletta.

È successo intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Arenzano. Il pedone ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita.

In corso le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.