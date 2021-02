Anche i tassisti genovesi lunedì in piazza coi ristoratori: “Ma garantiremo il servizio”

Genova. Anche i tassisti aderiranno spontaneamente alla manifestazione prevista per lunedì 22 febbraio #protestaligure organizzata dai ristoratori ma aperta a tutte le categorie colpite dalle chiusure dell’emergenza Covid, dallo spettacolo allo sport fino al turismo.

La cooperativa Radio Taxi Genova informa che il 22 febbraio il servizio taxi si svolgerà regolarmente. Nessuna astensione dal lavoro è stata infatti proclamata dalle sigle sindacali di categoria.

Tuttavia, “per esprimere solidarietà a tutte le categorie maggiormente impattate dalla pandemia – si legge in una nota – l’adesione alla mobilitazione da parte dei lavoratori del comparto taxi potrà svolgersi in maniera spontanea e non organizzata, garantendo la continuità del servizio.

L’appuntamento è alle 15 in piazza De Ferrari per quella che dovrebbe essere una manifestazione in forma statica, autorizzata perciò dalla Questura. Così doveva essere anche lunedì scorso, quando invece un gruppo di ristoratori ha deciso di muoversi in corteo bloccando le vie del centro cittadino.