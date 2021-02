Ammassati sotto la pioggia per votare, la protesta della comunità ecuadoriana: “Una vergogna”

Genova. Una lunga attesa sotto la pioggia, al freddo, e ammassati: questo è quello che è successo oggi presso i Magazzini del Cotone di Genova, dove erano stati allestiti i seggi per le votazioni delle Elezioni Generali 2021 dell’Ecuador, dove in ballo c’è l’elezione del presidente della repubblica.

Genova, la città che ospita la più grande comunità ecuadoriana d’Europa, ha ospitato le sedi del voto per tutta l’area geografica della Liguria, della Toscana e parte del Piemonte: cioè migliaia di persone che dalle 9 alle 19 si sono messe in coda per esprimere il proprio diritto di voto per questa elezione molto sentita, in patria come all’estero.

Ma le cose non sono andate come previsto, e, a causa del maltempo e forse di una non eccellente organizzazione, fin dalle prime ore del mattino si sono creati assembramenti e disagi per le centinaia di persone in coda sotto la pioggia e il freddo.

Da lì la polemica, in primis da parte degli stessi cittadini ecuadoriani che anche sui social hanno espresso tutto il loro rammarico: “Che tristezza non aver potuto sopportare più di due ore in coda – si legge sui social – tanta gente nessuna distanza nessuna regola anticovid. Disorganizzazione tale”, e poi “Una vergogna che con tempo non si siano potuti organizzare, comunque non mi sorprende che si vada di male in peggio”.

Ma non solo, le critiche arrivano anche dai genovesi, come Francesca Corso (di cui la foto), consigliera comunale della Lega, che ha così commentato l’episodio, traendone un parallelismo con le situazioni legate alla crisi di governo: “Quando chiediamo di votare noi, rispettando le norme anticovid come per le scorse regionali, da Roma ci dicono che siamo pazzi, con la pandemia niente urne, è troppo pericoloso. Me lo spiegate?“.