Amiu Genova, nominato il nuovo direttore generale: è Davide Grossi

Genova. E’ Davide Grossi, 67 anni, già amministratore delegato della partecipata comunali Farmacie Genovesi il nuovo direttore generale di Amiu Genova.

E’ stato nominato questa mattina dal consiglio di amministrazione al termine dei lavori della commissione nominata per valutare le candidature pervenute a seguito del bando pubblicato nel novembre scorso. I candidati, in tutto, erano otto.

Grossi, ingegnere chimico, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità in diverse società pubbliche e private. Arriva al posto di Tiziana Merlino, che resta in Amiu con altro incarico.

“Il cda ringrazia Tiziana Merlino per l’attività profusa in questi anni e le formula i migliori auguri di buon lavoro nel suo nuovo incarico di responsabile della unità organizzativa “Impianti e Ricerca e Sviluppo Innovativo”, si legge in una nota.